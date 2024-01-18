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18:38, 18 января 2024Культура

Канье Уэст решил извиниться за антисемитизм в 40-минутном видео

TMZ: Канье Уэст снял 40-минутное видео с извинениями за антисемитизм

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст решил записать 40-минутное видео с извинениями за антисемитизм. Об этом пишет TMZ.

По данным источников, для этого несколько недель назад Йе собрал команду операторов. Отмечается, что во время записи рэпер говорил бессвязно и иногда было невозможно разобрать его речь.

Предполагается, что артист планирует опубликовать ролик в преддверии выхода нового альбома Vultures, который должен выйти 9 февраля.

Рэпер уже извинялся за все свои антисемитские высказывания, опубликовав заявление, написанное на иврите, однако многие посчитали это неискренним. Некоторые также предположили, что пост был написан искусственным интеллектом.

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