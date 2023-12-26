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15:38, 26 декабря 2023Культура

Канье Уэст извинился перед еврейской общиной на иврите

Рэпер Канье Уэст извинился перед еврейской общиной на иврите за свое поведение

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский рэпер Канье Уэст извинился перед еврейской общиной на иврите. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Я искренне извиняюсь перед еврейской общиной за любую непреднамеренную вспышку гнева, вызванную моими словами или действиями. У меня не было намерения причинить боль или унизить кого-либо, и я глубоко сожалею о своих поступках», — написал исполнитель.

Йе также отметил, что он намерен извлечь из ситуации уроки. «Ваше прощение важно для меня, и я готов искупить свою вину и способствовать единству», — добавил рэпер.

В октябре стало известно, что Уэст якобы посоветовал экс-главе немецкого ретейлера Adidas, еврею, повесить фотографию Адольфа Гитлера у себя на кухне и целовать ее каждый день.

До этого исполнитель заявлял, что изменил свое отношение к евреям благодаря актерской игре телезвезды Джоны Хилла, который исполнил роль Мортона Шмидта в фильме «Мачо и ботан».

Канье Уэст не раз позволял себе антисемитские высказывания. Так, он заявлял, что любит Адольфа Гитлера и желает смерти евреям — своим ненавистникам. Певец также несколько раз утверждал, что евреи контролируют большинство средств массовой информации, а также банки, недвижимость и торговые центры.

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