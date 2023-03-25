Канье Уэст вновь полюбил евреев из-за фильма «Мачо и ботан»

Рэпер Канье Уэст вновь полюбил евреев из-за игры Джоны Хилла в фильме «Мачо и ботан»

Американский рэпер Канье Уэст перестал быть антисемитом из-за фильма «Мачо и ботан». Об этом он рассказал на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Музыкант заявил, что изменил свое отношение к евреям благодаря актерской игре телезвезды Джоны Хилла, который исполнил в картине роль Мортона Шмидта. «Джона Хилл в "Мачо и ботане" заставил меня вновь полюбить евреев. Нельзя переносить свою злость к одной-двум персонам на миллионы невинных людей», — пояснил бизнесмен и прикрепил к посту постер фильма.

В декабре 2022 года Канье Уэст призвал еврейский народ простить нацистского диктатора Адольфа Гитлера. Об этом он попросил в интервью ультраправому активисту и обозревателю Гэвину Макиннесу.

В последние месяцы Канье Уэст не раз позволял себе антисемитские высказывания. Так, он заявлял, что любит Адольфа Гитлера и желает смерти евреям — своим ненавистникам. Певец также несколько раз утверждал, что евреи контролируют большинство средств массовой информации, а также банки, недвижимость и торговые центры.

Бренды Adidas и Balenciaga уже разорвали контракты с рэпером.