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18:15, 25 марта 2023Культура

Канье Уэст вновь полюбил евреев из-за фильма «Мачо и ботан»

Рэпер Канье Уэст вновь полюбил евреев из-за игры Джоны Хилла в фильме «Мачо и ботан»

Фото: Randall Hill / Reuters

Американский рэпер Канье Уэст перестал быть антисемитом из-за фильма «Мачо и ботан». Об этом он рассказал на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Музыкант заявил, что изменил свое отношение к евреям благодаря актерской игре телезвезды Джоны Хилла, который исполнил в картине роль Мортона Шмидта. «Джона Хилл в "Мачо и ботане" заставил меня вновь полюбить евреев. Нельзя переносить свою злость к одной-двум персонам на миллионы невинных людей», — пояснил бизнесмен и прикрепил к посту постер фильма.

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В декабре 2022 года Канье Уэст призвал еврейский народ простить нацистского диктатора Адольфа Гитлера. Об этом он попросил в интервью ультраправому активисту и обозревателю Гэвину Макиннесу.

В последние месяцы Канье Уэст не раз позволял себе антисемитские высказывания. Так, он заявлял, что любит Адольфа Гитлера и желает смерти евреям — своим ненавистникам. Певец также несколько раз утверждал, что евреи контролируют большинство средств массовой информации, а также банки, недвижимость и торговые центры.

Бренды Adidas и Balenciaga уже разорвали контракты с рэпером.

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Майя Пономаренко
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