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13:11, 7 декабря 2022Культура

Канье Уэст призвал евреев простить Гитлера

Рэпер Канье Уэст призвал евреев простить Адольфа Гитлера

Фото: Randall Hill / Reuters

Американский рэпер Канье Уэст призвал еврейский народ простить нацистского диктатора Адольфа Гитлера. Его слова передает Rolling Stone.

В интервью ультраправому активисту и обозревателю Гэвину Макиннесу Уэст заявил, что реакция общественности на его предыдущее интервью была «потрясающей для президентской кампании». При этом он подчеркнул, что евреи не должны осуждать его взгляды. «Евреи не могут указывать мне, кого я могу любить, а кого нет. Нельзя навязывать свою боль всем остальным. Сегодня еврейский народ должен простить Гитлера», — высказался исполнитель.

Уэст также обвинил евреев в том, что они испортили репутацию фюрера Третьего рейха, потому что были расстроены тем, что «Гитлер изгнал их из страны». Певец также повторил свои ранние утверждения о том, что евреи контролируют большинство средств массовой информации, а также банки, недвижимость и торговые центры.

Ранее Канье Уэст усомнился в происхождении предпринимателя и миллиардера Илона Маска.

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Дениза Мацаева
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