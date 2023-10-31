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20:56, 31 октября 2023Культура

Канье Уэст посоветовал экс-главе Adidas целовать фотографию Гитлера каждый день

Рэпер Канье Уэст посоветовал главе Adidas повесить фотографию Гитлера на кухне

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Американский рэпер Канье Уэст якобы посоветовал экс-главе немецкого ретейлера Adidas, еврею, повесить фотографию Адольфа Гитлера у себя на кухне и целовать ее каждый день, пишет Independent.

Отмечается, что Уэст объяснял свою рекомендацию «практикой безусловной любови». Об этом стало известно в ходе детального расследования делового партнерства хип-хоп-артиста с Adidas. В материалах, в частности, упоминается, как руководство компании закрывало глаза на оскорбительные и антисемитские высказывания Уэста, в течение 10 лет, прежде чем окончательно расторгнуть контракт с фирмой музыканта Yeezy в 2022 году.

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Ранее Канье Уэст назвал хип-хоп-артистку Карди Би подсадной уткой иллюминатов. «Она не пишет рэп. Она просто хочет показаться как можно более невежественной. Она думает, что это благословение от Вселенной, но это не гребаное благословение», — сказал Уэст, отметив, что исполнительница заменила собой другую известную певицу Ники Минаж. В свою очередь Карди Би прокомментировала в Twitter его высказывание постом с эмодзи изображающим красное сердце.

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      Сергей Равин
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