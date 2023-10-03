Рэпер Канье Уэст назвал Карди Би подсадной уткой иллюминатов

Американский рэпер Канье Уэст в небольшом отрывке еще не вышедшего документального фильма назвал хип-хоп-артистку Карди Би подсадной уткой иллюминатов. Об этом пишет издание NME.

«Cardi B — это подсадная утка иллюминатов. Она не пишет рэп. Она просто хочет показаться как можно более невежественной. Она думает, что это благословение от Вселенной, но это не гребаное благословение», — заявил Уэст, подчеркнув, что исполнительница заменила собой другую известную певицу Ники Минаж.

Отмечается, что Карди Би разместила в своем Twitter-аккаунте данный отрывок из документальной картины и прокомментировала его эмодзи с изображением красного сердца. Спустя некоторое время она удалила публикацию.

Ранее стало известно, что Канье Уэст может выпустить новый альбом без предупреждения. Сообщается, что артист усердно работает над своим следующим альбомом. Релиз может состояться в ближайшее время.