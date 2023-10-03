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15:57, 3 октября 2023Культура

Канье Уэст назвал Карди Би подсадной уткой иллюминатов

Рэпер Канье Уэст назвал Карди Би подсадной уткой иллюминатов
Канье Уэст

Канье Уэст. Фото: Walik Goshorn / imago-images.de / Globallookpress.com

Американский рэпер Канье Уэст в небольшом отрывке еще не вышедшего документального фильма назвал хип-хоп-артистку Карди Би подсадной уткой иллюминатов. Об этом пишет издание NME.

«Cardi B — это подсадная утка иллюминатов. Она не пишет рэп. Она просто хочет показаться как можно более невежественной. Она думает, что это благословение от Вселенной, но это не гребаное благословение», — заявил Уэст, подчеркнув, что исполнительница заменила собой другую известную певицу Ники Минаж.

Отмечается, что Карди Би разместила в своем Twitter-аккаунте данный отрывок из документальной картины и прокомментировала его эмодзи с изображением красного сердца. Спустя некоторое время она удалила публикацию.

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    Сергей Равин
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