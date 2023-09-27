Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:12, 27 сентября 2023Культура

Канье Уэст решил выпустить новый альбом без предупреждения

Канье Уэст может выпустить новый альбом без предупреждения в ближайшее время

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Американский рэпер Канье Уэст может выпустить новый альбом без предупреждения. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на близкие к артисту источники.

Сообщается, что Уэст усердно работает над своим следующим альбомом. Релиз работы может состояться в ближайшее время.

Материалы по теме:
Можно плакать Работала с Мадонной, скрывала личность и выпустила революционный альбом — умерла артистка Sophie
Можно плакатьРаботала с Мадонной, скрывала личность и выпустила революционный альбом — умерла артистка Sophie
30 января 2021
«Я — экзотичное животное» Он снял клипы про голову-вагину и сосущихся пионеров, но готов на большее
«Я — экзотичное животное»Он снял клипы про голову-вагину и сосущихся пионеров, но готов на большее
4 декабря 2018

Еще в начале августа появилась информация, что новый альбом хип-хоп исполнителя выйдет этой осенью. Предполагалось, что он будет представлять собой смесь The College Dropout (2004) и The Life Of Pablo (2016). В трек-лист могут попасть не вышедшие ранее композиции.

Ранее Канье Уэста заподозрили в нарушении антитеррористического закона Италии.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине узнали об уголовном преследовании главкома ВСУ. Что известно о «деле Залужного»?

    Светлана Бондарчук захотела разделить имущество с экс-супругом

    Канье Уэст решил выпустить новый альбом без предупреждения

    Возлюбленная рэпера Face продала свои ношеные трусы за миллион рублей

    Эксперты дали рекомендации по подготовке к тренировкам на улице

    Названа возможная кандидатура на пост замглавы Минобороны Украины

    Врач перечислила последствия воздействия жары и солнца на кожу

    Швейцария отклонила инициативу по реэкспорту оружия на Украину

    Россиянам дали советы по подготовке старых домов к холодам

    Готовивший картошку фри мужчина потерял сознание и упал в кипящее масло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости