Канье Уэст решил выпустить новый альбом без предупреждения

Канье Уэст может выпустить новый альбом без предупреждения в ближайшее время

Американский рэпер Канье Уэст может выпустить новый альбом без предупреждения. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на близкие к артисту источники.

Сообщается, что Уэст усердно работает над своим следующим альбомом. Релиз работы может состояться в ближайшее время.

Еще в начале августа появилась информация, что новый альбом хип-хоп исполнителя выйдет этой осенью. Предполагалось, что он будет представлять собой смесь The College Dropout (2004) и The Life Of Pablo (2016). В трек-лист могут попасть не вышедшие ранее композиции.

