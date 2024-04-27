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19:22, 27 апреля 2024Интернет и СМИ

Известная ведущая назвала преимущество советского ТВ перед современным

Ведущая Веденеева: телевидению не хватает заставляющих задуматься проектов

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Известная советская и российская актриса и телеведущая Татьяна Веденеева заявила, что сегодняшнему телевидению не хватает проектов с позитивным посылом, которые заставляли бы зрителя задуматься, как это было во времена СССР. Преимущество советского ТВ перед современным она назвала в интервью YouTube-каналу «Школа своих ошибок».

Веденеева отметила, что советское телевидение всегда предполагало «некий счастливый конец». По словам ведущей, любая программа или фильм создавались так, чтобы зритель почерпнул из них определенные понятия о хорошем и правильном. При этом такая идея необязательно подавалась зрителю напрямую, подчеркнула она.

«Сейчас этого нет. Сейчас есть очень много красивых картинок, один канал дублирует другой, который ни о чем», — добавила телеведущая.

Ранее российское телевидение раскритиковал блогер и дизайнер Артемий Лебедев. Он назвал некоторые программы на федеральных каналах «мудацкими говношоу» и призвал убрать их с телеэкранов.

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