Артемий Лебедев призвал убрать с телеэкранов «говношоу»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал некоторые программы на федеральных каналах «мудацкими говношоу» и призвал убрать их с телеэкранов. Такое предложение он озвучил в обзоре новостей, выпуск доступен во «ВКонтакте».

Комментируя новость о том, что россияне стали обращаться в МФЦ, чтобы отказаться от использования биометрии, Лебедев заявил, что это произошло из-за страха слежки, спровоцированного некоторыми телешоу.

«Потому что не надо показывать по Первому и второму каналу мудацкие всякие говношоу типа "Пусть говорят" и всякую прочую *** [фигню]», — сказал дизайнер. По его мнению, общественное мнение относительно многих спорных вопросов изменилось бы, если бы на телевидении выходило больше научно-популярных просветительских программ, а подобные шоу публиковали только в сети.

В качестве примера научно-популярных шоу он привел контент британской компании «Би-би-си», отметив при этом, что и в Англии есть люди, которые «борются с вышками 5G». «По крайней мере, там нет такой лютой дичи, как у нас. Когда разгоняются прям совсем самые дешманские теории заговора», — заключил он.

Ранее Лебедев заявил, что российские телепередачи о мистике «нужны для бабок в деревне». По его мнению, государству не стоит поощрять появление таких программ в телеэфире.