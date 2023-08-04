Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:13, 4 августа 2023Интернет и СМИ

Лебедев высказался о российских телешоу словами «нужны для бабок в деревне»

Блогер Лебедев высказался о российских шоу словами «нужны для бабок в деревне»

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на сообщение о том, что россияне стали чаще смотреть мистические телешоу. В видеообзоре новостей, опубликованном на Rutube, он высказался о подобных передачах словами «нужны для бабок в деревне».

По мнению Лебедева, власти должны следить за тем, чтобы передачи на мистическую тему не попадали в эфир. Блогер считает, что вместо таких передач следует показывать научно-образовательные программы.

«Люди, естественно, всегда буду склоняться к какой-то мистике, а нормальная здоровая роль государства заключается в том, чтобы (...) не поощрять вот эту вот ***** [фигню], которая нужна для бабок в деревне», — заявил дизайнер.

В конце июля сообщалось, что в первом полугодии 2023 года спрос на мистические телешоу в России вырос на 34 процента. Интерес к мистическому контенту коснулся не только ТВ, но и книг, и обучающих курсов.

Перед этим Лебедев сравнил российское и западное телевидение. Дизайнер признался, что считает английские и немецкие передачи лучше отечественных.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Путин повысил верхнюю границу призывного возраста до 30 лет

    Артемий Лебедев расскажет москвичам способ получать деньги без образования

    Образовавшийся из-за супертайфуна «Доксури» в Китае «водопад» попал на видео

    Нигер привел армию в полную боевую готовность

    Начато расследование после взрыва газа в жилом доме в российском городе

    Фитнес-тренеры дали рекомендации для занятий в жару

    Врач предупредила об опасности запивания шашлыка холодными напитками

    Полковник назвал преимущества российских истребителей перед F-16

    В МАГАТЭ сообщили об отсутствии мин на крышах реакторов Запорожской АЭС

    Американские военные на Украине получат надбавку к зарплате

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости