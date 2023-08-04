Лебедев высказался о российских телешоу словами «нужны для бабок в деревне»

Блогер Лебедев высказался о российских шоу словами «нужны для бабок в деревне»

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на сообщение о том, что россияне стали чаще смотреть мистические телешоу. В видеообзоре новостей, опубликованном на Rutube, он высказался о подобных передачах словами «нужны для бабок в деревне».

По мнению Лебедева, власти должны следить за тем, чтобы передачи на мистическую тему не попадали в эфир. Блогер считает, что вместо таких передач следует показывать научно-образовательные программы.

«Люди, естественно, всегда буду склоняться к какой-то мистике, а нормальная здоровая роль государства заключается в том, чтобы (...) не поощрять вот эту вот ***** [фигню], которая нужна для бабок в деревне», — заявил дизайнер.

В конце июля сообщалось, что в первом полугодии 2023 года спрос на мистические телешоу в России вырос на 34 процента. Интерес к мистическому контенту коснулся не только ТВ, но и книг, и обучающих курсов.

Перед этим Лебедев сравнил российское и западное телевидение. Дизайнер признался, что считает английские и немецкие передачи лучше отечественных.