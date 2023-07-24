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12:06, 24 июля 2023Интернет и СМИ

Россияне заинтересовались мистическими телешоу

«Ъ»: спрос на мистические телешоу в России вырос в первом полугодии 2023 г. на 34 процента

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Россияне стали чаще смотреть мистические телешоу — спрос на подобные передачи на российском телевидении в первом полугодии 2023 года вырос на 34 процента. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В частности, на канале ТНТ утверждают, ссылаясь на данные Mediascope, что доля зрителей шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» в возрастной категории от 14 до 44 лет в первом полугодии выросла до 17,4 процента, что на три-четыре процента выше показателей предыдущих трех лет. Представители канала ТВ-3 отметили, что флагманские проекты «Слепая» и «Гадалка» находятся «на пике востребованности», и эта тенденция остается стабильной.

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В то же время издание отмечает, что интерес к мистическому контенту коснулся не только телевидения, но и книг и даже обучающих курсов. По мнению опрошенных изданием экспертов, рост интереса ко всему мистическому может быть связан со зрелостью этого формата. Другие же предположили, что россияне в кризисный период пытаются «убежать от реальности» и понять «причины всего происходящего».

Ранее житель Москвы набрал кредитов и перевел гадалке 300 тысяч рублей, чтобы та заплатила «высшим силам» на кладбище. Таким образом россиянин хотел приворожить бывшую девушку.

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    Олег Давыдов
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