Москвич набрал кредитов и перевел гадалке 300 тысяч рублей из-за девушки

Житель Москвы влез в долги и перевел гадалке 300 тысяч, чтобы та заплатила «высшим силам»

Житель Москвы набрал кредитов и перевел гадалке 300 тысяч рублей, чтобы та заплатила «высшим силам» на кладбище. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщает Telegram-канал издания Baza.

Таким образом россиянин хотел приворожить бывшую девушку. Возлюбленная молодого человека, ничего не объяснив, решила выйти из отношений.

Впоследствии он нашел в интернете гадалку Юлию Владимировну и попросил ее о помощи. Та согласилась, провела диагностику и назвала стоимость обряда — 41 тысяча рублей. После перевода денег от него требовалось лишь следовать инструкциям: положить фото девушки под подушку и жечь дома церковные свечи, однако это не сработало.

Гадалка заявила, что нужно делать кладбищенский приворот, стоимость которого оценила в 444 тысячи рублей. Деньги она обещала позже вернуть. Москвич согласился, взял кредиты и занял денег у начальника на работе. Всю сумму собрать ему не удалось — только 300 тысяч. Получив деньги, женщина заблокировала его и пропала.

Ранее похожая история произошла с другой жительницей столицы. Женщина перевела гадалке почти 1,5 миллиона рублей за снятие родовой порчи. В итоге целительница забрала деньги и пропала.