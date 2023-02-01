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18:08, 1 февраля 2023Силовые структуры

Москвичка решила снять родовое проклятие и перевела гадалке 1,5 миллиона рублей

Гадалка получила 1,5 миллиона рублей от москвички за снятие родового проклятия и пропала

Фото: Shutterstock

В Москве женщина перевела гадалке почти 1,5 миллиона рублей за снятие родовой порчи. В итоге целительница забрала деньги и пропала. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, жительница столицы с детства слышала от матери, что все женщины в их роду прокляты. Потерпевшей не везло с мужчинами. Тогда москвичка решила обратиться к «высшим силам» и нашла в социальной сети «ВКонтакте» якобы гадалку. Та предложила потенциальной клиентке проверить ауру, чтобы понять, есть ли порча.

Аферистка провела ритуал через интернет и подтвердила наличие проклятия у женщины. Затем она пообещала спасти россиянку от беды с помощью магического обряда. Обманутая согласилась и стала брать кредиты, чтобы оплачивать услуги «целительницы».

Спустя несколько недель москвичка поняла, что перевела больше 1,4 миллиона рублей «интернет-колдунье». Та, в свою очередь, перестала выходить на связь.

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Екатерина Власова
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