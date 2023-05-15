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15:01, 15 мая 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев сравнил российское и западное телевидение

Блогер Артемий Лебедев заявил, что считает немецкие телепередачи лучше российских

Кадр: ЭМПАТИЯ МАНУЧИ / YouTube

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев сравнил российское и западное телевидение. В интервью телеведущему Вячеславу Манучарову для YouTube-канала «Эмпатия Манучи» он также назвал минус современных отечественных телепередач.

По словам Лебедева, он не смотрит телевизор. «Это (российские передачи — прим. «Ленты.ру») невыносимо абсолютно. Это просто ниже моего достоинства. (...) Там же у них сейчас концепция "кто кого переорет". Я вообще не могу смотреть на орущих людей больше двух минут», — объяснил он.

Блогер заявил, что считает английские и немецкие передачи лучше отечественных. По его словам, на немецком телевидении люди общаются спокойно, не перебивая друг друга, чего нет на российском ТВ. «Сначала один высказался, потом другой ему контраргумент выдвигает — это немецкое телевидение, у них вот такое уважение. Каждый имеет право на слово», — добавил Лебедев.

Ранее Лебедев раскритиковал шоу «Пусть говорят» на Первом канале за выпуск, в котором женщина заговорила на «межпланетном языке». Он назвал его абсолютным позорищем. Дизайнер считает, что вместо просмотра подобных телешоу люди могли бы заниматься саморазвитием.

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Евгения Наумова
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