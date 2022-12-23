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09:56, 23 декабря 2022Интернет и СМИ

Лебедев раскритиковал популярное шоу на Первом канале

Лебедев назвал «абсолютным позорищем» выпуск «Пусть говорят» про «межпланетный язык»

Фото: Shutterstock

Популярный блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал популярное шоу «Пусть говорят» на Первом канале за выпуск, в котором женщина заговорила на «межпланетном языке». В видеообзоре новостей, опубликованном в пятницу, 23 декабря, на YouTube, он назвал это «абсолютным позорищем».

По мнению блогера, выпуск, где приглашенная гостья говорит якобы на языке пришельцев, показывает «степень развития российского телевидения».

«Это абсолютно полный ****** [ужас], абсолютное позорище и абсолютный кринж. Вместо того, чтобы это все запретить, продолжают выделять на эту ***** [чушь] деньги, потому что это нравится электорату», — высказался Лебедев.

Дизайнер считает, что вместо просмотра подобных телешоу люди могли бы получать полезные знания и саморазвиваться.

6 декабря программа «Пусть говорят» вернулась в эфир Первого канала после долгого перерыва. Серия новых выпусков была посвящена инопланетянам. В одном из них женщина заявила, что якобы умеет разговаривать на «межпланетном языке», после чего продемонстрировала свои умения в студии.

«Пусть говорят» и несколько других развлекательных программ, включая «Вечернего Урганта» и «Точь-в-точь», перестали выходить на Первом канале в конце февраля. Тогда сообщалось, что канал решил сделать упор на показ программ общественно-политической направленности. В сентябре стало известно о решении Первого канала вернуть в сетку вещания развлекательный контент.

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Олег Давыдов
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