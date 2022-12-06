Первый канал объявил о возвращении ток-шоу «Пусть говорят» в эфир

Популярное ток-шоу «Пусть говорят» вернется в эфир Первого канала. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

«"Пусть говорят" возвращается в эфир Первого канала», — говорится в заявлении.

Новый выпуск программы выйдет на телеканале вечером 6 декабря. Вести передачу по-прежнему будет Дмитрий Борисов.

«В преддверии Нового года "Пусть говорят" возвращается в эфир с традиционными прогнозами», — сообщил Борисов. По его словам, несколько выпусков будут посвящены необычным людям.

«Пусть говорят» и ряд других телепроектов, включая «Вечерний Ургант», «Точь-в-точь», «Две звезды. Отцы и дети», перестали выходить на Первом канале в конце февраля. Представители телеканала тогда сообщили, что решили сделать упор на показ программ общественно-политической направленности. В сентябре стало известно о решении Первого канала вернуть в сетку вещания развлекательный контент.