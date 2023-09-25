Канье Уэста заподозрили в нарушении антитеррористического закона Италии
Американский рэпер Канье Уэст нарушил антитеррористический закон Италии. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на адвоката Анджело Руссо.
Сообщается, что артист появлялся в общественных местах в маске. В соответствии с итальянским законодательством о борьбе с терроризмом и охране общественного порядка, ношение чего-либо, что «препятствует идентификации человека», является незаконным и наказывается максимальным штрафом в размере до 2000 евро. По словам Руссо, артисту могут быть предъявлены обвинения.
Отмечается, что за время пребывания рэпера в Италии его видели в маске в Венеции, Флоренции и Милане.
Ранее Канье Уэсту с женой пожизненно запретили арендовать лодки в Венеции. Решение было принято после того, как пару застали за непристойным поведением в речном такси.