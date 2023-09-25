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16:50, 25 сентября 2023Культура

Канье Уэста заподозрили в нарушении антитеррористического закона Италии

Адвокат заявил, что Канье Уэст нарушил антитеррористический закон Италии

Фото: Randall Hill / Reuters

Американский рэпер Канье Уэст нарушил антитеррористический закон Италии. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на адвоката Анджело Руссо.

Сообщается, что артист появлялся в общественных местах в маске. В соответствии с итальянским законодательством о борьбе с терроризмом и охране общественного порядка, ношение чего-либо, что «препятствует идентификации человека», является незаконным и наказывается максимальным штрафом в размере до 2000 евро. По словам Руссо, артисту могут быть предъявлены обвинения.

Отмечается, что за время пребывания рэпера в Италии его видели в маске в Венеции, Флоренции и Милане.

Ранее Канье Уэсту с женой пожизненно запретили арендовать лодки в Венеции. Решение было принято после того, как пару застали за непристойным поведением в речном такси.

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    Варвара Кошечкина
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