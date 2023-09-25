Канье Уэста заподозрили в нарушении антитеррористического закона Италии

Адвокат заявил, что Канье Уэст нарушил антитеррористический закон Италии

Американский рэпер Канье Уэст нарушил антитеррористический закон Италии. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на адвоката Анджело Руссо.

Сообщается, что артист появлялся в общественных местах в маске. В соответствии с итальянским законодательством о борьбе с терроризмом и охране общественного порядка, ношение чего-либо, что «препятствует идентификации человека», является незаконным и наказывается максимальным штрафом в размере до 2000 евро. По словам Руссо, артисту могут быть предъявлены обвинения.

Отмечается, что за время пребывания рэпера в Италии его видели в маске в Венеции, Флоренции и Милане.

Ранее Канье Уэсту с женой пожизненно запретили арендовать лодки в Венеции. Решение было принято после того, как пару застали за непристойным поведением в речном такси.