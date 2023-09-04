Daily Mail: Канье Уэсту с женой пожизненно запретили арендовать лодки в Венеции

Венецианская компания по аренде лодок пожизненно запретила американскому рэперу Канье Уэсту и австралийскому дизайнеру Бьянке Цензори, которую подозревают в браке с исполнителем, пользоваться ее услугами. Об этом пишет Daily Mail.

По данным газеты, такое решение было принято после того, как пару застали за непристойным поведением в лодке в Венеции на прошлой неделе. В сеть попали фотографии, на которых рэпер сидит на заднем сиденье речного такси, тогда как Цензори положила голову ему на колени.

«Находившийся на борту водитель должен был следить за движением транспорта и не увидел этих непристойностей. Если бы это произошло, он бы немедленно высадил их и сообщил о нарушителях властям», — говорится в заявлении компании.

Ранее в сети появились архивные фото жены Канье Уэста топлес. 28-летняя предполагаемая жена музыканта принимала участие в съемке рекламы купальников, которая состоялась в 2021 году.