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01:00, 1 сентября 2023Ценности

В сети появились архивные фото жены Канье Уэста топлес

Фото: @bianca.censori_official

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори, которую подозревают в браке с рэпером Канье Уэстом, снималась в откровенной фотосессии для бренда Sasha. Архивные снима появились на странице компании в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя предполагаемая жена музыканта принимала участие в съемке рекламы купальников упомянутой марки, которая состоялась в 2021 году. На размещенном фото она позировала напротив океана топлес, прикрывая оголенную грудь водорослями. При этом мокрые волосы знаменитости были распущены, а на ее лице отсутствовал макияж.

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Известно, что Цензори снималась для пляжного бренда и в других образах — например, бикини черного цвета и плавательном костюме с принтом в стиле tie-dye.

В мае Канье Уэст надел на прогулку с новой женой Бьянкой Цензори наряд, из-за которого стал объектом шуток в сети. Отмечается, что папарацци сняли 45-летнего исполнителя с 27-летней возлюбленной на улицах Лос-Анджелеса. Музыкант предпочел выйти в свет в футболке Sharp Umbro футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», черных лосинах и ботинках-«носках».

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    Карина Черных
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