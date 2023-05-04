Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:35, 4 мая 2023Ценности

Канье Уэст в лосинах на прогулке с женой стал объектом шуток в сети

Рэпер Канье Уэст надел лосины на прогулку с новой женой и стал объектом шуток в сети

Фото: Mark J. Rebilas/ Reuters

Американский рэпер Канье Уэст надел на прогулку с новой женой Бьянкой Цензори наряд, из-за которого стал объектом шуток в сети. Соответствующий материал и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Отмечается, что папарацци сняли 45-летнего исполнителя с 27-летней возлюбленной на улицах Лос-Анджелеса. Музыкант надел футболку Sharp Umbro футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», черные лосины и ботинки-«носки». Избранница знаменитости предстала перед камерами в полупрозрачных легинсах.

Читатели издания раскритиковали внешний вид рэпера. «Почему они оба в колготках без юбок?», «Меня беспокоит мужчина в лосинах», «Он в легинсах? Ах-ах-ах», «Он, как обычно, выглядит глупо», «О, пожалуйста, не позволяйте этому стать новым трендом для мужчин... Даже большинство женщин выглядят достаточно плохо в легинсах. Канье, ты слишком стар, толст и неуклюж, чтобы носить их», — заявили юзеры.

В феврале сообщалось, что немецкий ретейлер Adidas потеряет сотни миллионов долларов из-за разрыва контракта с Канье Уэстом. Известно, что спортивный бренд прекратил сотрудничество с музыкантом после ряда его антисемитских высказываний 25 октября 2022 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
США отреклись от причастности к атакам на Кремль
В России таксист избил пассажира под крики «русня поганая»
В Пентагоне признались в страхе перед искусственным интеллектом
Польша попросила США помочь в расследовании инцидента с найденной ракетой
В Германии начали расследование из-за разглашения планов Зеленского
В Эстонии захотели признать однополые браки
Зеленский назвал сложным вопрос об истребителях
Харитонов посоветовал Петру Яну сходить в армию
Самойлова заработала на продаже косметики почти миллиард рублей
США заявили об обеспечении Украины всем необходимым для наступления
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.