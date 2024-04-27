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19:27, 27 апреля 2024Забота о себе

Врач сделала неожиданное заявление о допустимости хлеба во время диеты

Терапевт Ладыгина: ржаной хлеб повышает чувство сытости и снижает голод

Фото: Pixabay

Есть хлеб при похудении однозначно допустимо, сделала неожиданное заявление об этом продукте врач-терапевт, специалист XFIT Екатерина Ладыгина. О полезном во время диеты хлебе она рассказала «Ленте.ру».

По словам Ладыгиной, ради снижения веса и сохранения здоровья белый пшеничный хлеб нужно ограничить или убрать из рациона вовсе. «Ржаной же, напротив, вписывается в диетологическую стратегию, так как повышает чувство сытости, снижает голод по сравнению с очищенным пшеничным хлебом. Ржаные продукты содержат улучшающие пищеварение волокна, серотониноподобные вещества и полезные короткоцепочечные жирные кислоты», — объяснила она.

Помимо того, продолжила врач, ученые наблюдают более низкое содержание инсулина в крови после употребления ржаного хлеба по сравнению с белым. «Глюкоза из ржаного хлеба медленнее всасывается в кишечнике из-за различий в типе и количестве пищевых волокон, фитохимических веществ, аминокислот и продуктов ферментации», — уточнила она.

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Наконец, добавила терапевт, цельнозерновой хлеб предпочтительнее во время диеты, поскольку приготовлен из цельных злаковых культур, и содержание глютена, на который у многих людей аллергия, в нем меньше.

Важно понимать баланс и соблюдать меру. Цельнозерновой или ржаной хлеб — это сложный углевод, который должен быть в тарелке. В один из приемов пищи он может заменить гречневую или овсяную крупу, будь то завтрак, обед или ужин.
Следует понимать, что когда мы говорим о разрешении есть хлеб на диете, мы имеем в виду один ломтик (30-50 граммов) в один прием пищи. Питаться надо сбалансированно и не исключать остальные источники сложных углеводов

Екатерина Ладыгинаврач-терапевт

Ранее диетолог Наталия Гридина рассказала, каким должен быть действительно здоровый первый прием пищи. Прежде всего Гридина призвала россиян отказаться от сухих завтраков.

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      Александра Лисица
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