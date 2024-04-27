Россиян призвали отказаться от популярных псевдополезных завтраков

Диетолог Наталия Гридина назвала мюсли и бутерброды псевдополезными завтраками

Бутерброды, мюсли и некоторые другие популярные виды завтраков нельзя причислить к полезным вариантам завтраков, считает диетолог medtech-сервиса Budu Наталия Гридина. Каким должен быть действительно здоровый первый прием пищи, она рассказала «Ленте.ру».

Прежде всего Гридина призвала россиян отказаться от сухих завтраков. По ее словам, хлопья, подушечки, звездочки вряд ли можно отнести к продуктам, которые полезно есть на голодный желудок. Эти продукты способствуют набору веса, так как содержат много сахара и не могут обеспечить сытость на три часа, как должно быть после сбалансированного, действительно здорового первого приема пищи, объяснила диетолог.

Псевдополезным завтракам Гридина назвала и каши. Даже если заменить сахар на мед, добавить сухофрукты или орехи, насыщение будет все равно очень кратковременным, а скачок сахара в крови — существенным, отметила она. Кроме того, многим кашу, тем более молочную, нельзя в принципе из-за непереносимости глютена и лактозы, добавила диетолог.

Йогурты и кисломолочные продукты лучше также не употреблять на голодный желудок. Лучше отложить их на обед или ужин. Дело в том, что в «голодном» желудке содержится много кислоты, которая поглотит все полезные бактерии йогурта или кефира, а значит, никакой пользы не останется. Сытость обеспечить эти продукты также не смогут Наталия Гридина диетолог

Бутерброды с колбасой и сосиски тоже не самый хороший вариант для завтрака, продолжила собеседница «Ленты.ру». Белка и настоящего мяса в них мало, а вкусовых добавок, неполезных жиров и соли — более чем достаточно.

Идеальный завтрак, по мнению Гридиной, должен обязательно содержать белок и жир. Для этих целей отлично подойдут яйца, творог, печеночные паштеты, сыр, рыба, орехи. Также, как отметила диетолог, можно добавить долгих углеводов, например, цельнозерновой хлеб. После такого завтрака человеку не понадобятся перекусы в течение трех-четырех часов, а большое количество белка позволит сократить количество перекусов и десертов, подытожила эксперт.

Ранее диетолог Дэниел Херман назвал самый вредный ингредиент завтрака. Он рекомендовал отказаться от поджаренного белого хлеба.