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19:19, 27 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин произвел 200 килограммов наркотиков и сел на 16,5 года

В Рязани мужчину осудили на 16,5 года за производство 200 килограммов наркотиков

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Рязанский областной суд приговорил 31-летнего жителя Ростовской области, который производил наркотики, к 16,5 года колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Мужчину признали виновным по части 5 статьи 228.1 («Незаконное производство наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере») УК РФ.

Установлено, что с ноября 2022-го по февраль 2023 года мужчина вместе с соучастниками организовал нарколабораторию в нежилом помещении, где произвел более 200 килограммов наркотиков. Запрещенные вещества предназначались для сбыта. Противоправную деятельность пресекли правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) суд рассмотрит дело 19-летнего местного жителя, который уговаривал 15-летнюю знакомую попробовать наркотики.

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      Илона Палей
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