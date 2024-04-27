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08:53, 27 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин предложил девочке-подростку наркотики и попал под суд

В ЯНАО будут судить 19-летнего юношу, предложившего девочке-подростку наркотики

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) суд рассмотрит дело 19-летнего местного жителя, уговоривашего 15-летнюю знакомую попробовать наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в феврале в Ноябрьске юноша предложил девочке-подростку запрещенные вещества. Родители потерпевшей узнали о произошедшем и обратились в полицию.

Против россиянина было возбуждено дело по пункту «а» части 3 статьи 230 («Склонение к потреблению наркотических средств, совершенные в отношении несовершеннолетней») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее в Астраханской области возбудили дело против 26-летнего местного жителя, предложившего подростку наркотики.

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      Екатерина Кашурникова
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