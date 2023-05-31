Россиянин предложил подростку наркотики и попал под следствие

Под Астраханью возбудили дело против 26-летнего мужчины, предложившего подростку наркотики

В Астраханской области возбудили дело против 26-летнего местного жителя, предложившего подростку наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурант пришел с несовершеннолетним в заброшенное здание в городе Харабали Харабалинского района. Там он предложил потерпевшему попробовать запрещенные вещества и рассказал об эффекте одурманивания, вызывая интерес у подростка.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту а части 3 статьи 230 («Склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств») УК РФ. Россиянину грозит до 15 лет колонии.

Ранее стало известно, что Володарский районный суд Брянска приговорил к восьми годам лишения свободы 18-летнего местного жителя, который решил подзаработать на закладках с наркотиками.