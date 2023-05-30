Попавшийся с закладкой наркотиков 18-летний россиянин осужден на восемь лет

18-летний житель Брянска, решивший подзаработать на сбыте наркотиков, получил 8 лет

Володарский районный суд Брянска приговорил к восьми годам лишения свободы 18-летнего местного жителя, который решил подзаработать на закладках с наркотиками. Об этом «Ленте.ру» сообщили объединенной пресс-службе судов региона.

Молодой человек признан виновным по шести эпизодах преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Осужденный будет отправлен в исправительную колонию строгого режима.

Из материалов дела следует, что житель Брянска списался в интернете с неустановленными лицами и договорился с ними о торговле запрещенными веществами на территории города. Он получил от сообщников данные о местонахождении партии наркотиков, но попался полицейским с закладкой.

В суде молодой человек полностью признал вину.