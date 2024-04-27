Названы основания увольнения отказавшихся от переезда работников

КС РФ высказался об увольнении не согласившихся на переезд работников

Конституционный суд (КС) РФ постановил, что увольнять сотрудников, отказавшихся от переезда в другую местность из-за реорганизации работодателя, нужно по правилам ликвидации.

Поводом к рассмотрению этого вопроса стала жалоба Миенджона Абдуллоева, рабочее место которого по условиям трудового договора находилось в Красноярске. После того, как мужчина проработал пять лет, его уведомили, что из-за реорганизации департамента капитального строительства администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края работать теперь придется в поселке Тура, расположенном в тысяче километров от города. Абдуллоев не согласился на это и был уволен на основании отказа от продолжения работы из-за изменения условий трудового договора. В увольнении по сокращению штата он получил отказ, и суды признали это законным.

Рассмотрев материалы дела, Конституционный суд потребовал применять другие основания для увольнения в подобных случаях. Признав, что, если рабочее место определено в трудовом договоре, то его изменение без согласия работника возможно лишь в связи с реформированием условий труда, инстанция указала, что работодатель должен учитывать влияние переезда в том числе на личную жизнь сотрудника. Поэтому, подчеркнул КС, такое изменение может произойти лишь с письменного согласия работника.

При отсутствии такого согласия, а также возможности дать человеку работу на прежнем месте, его следует уволить, фактически приравняв к работнику обособленного подразделения организации, деятельность которого прекращается, заявили в суде. Там отметили, что в случаях, подобных рассмотренному, продолжение сотрудничества оказывается невозможным не по личным причинам, а из-за организационных изменений, следовательно увольнение в этой связи на основании пункта 7 части 1 статьи 77 ТК РФ (как в деле Абдуллоева) позволяет работодателю необоснованно экономить на выплатах, связанных с расторжением договора. Таким образом, решил суд, дело следует пересмотреть, а увольнять работников в аналогичных ситуациях нужно по названным в решении основаниям.

Ранее стало известно, что с 1 января 2025 года в России могут увеличить до минимального размера оплаты труда (МРОТ) величину социального пособия по беременности и родам для женщин, уволенных в связи с ликвидацией компаний. Сейчас соответствующие страховые пособия выплачиваются тем, кто был трудоустроен к моменту выхода в отпуск по беременности и родам, а женщины, которые потеряли работу по указанной причине, получают пособие в минимальном размере, составляющем 922,6 рубля в месяц.