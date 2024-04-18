Экономист ЦМАКП Белоусов заявил о «революции зарплат» в РФ с началом СВО

Руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов заявил, что боевые действия на Украине могли приблизить начало «революции зарплат».

Это было во многом обусловлено высокими денежными выплатами военнослужащим Российской армии. Последнее обстоятельство, в свою очередь, может спровоцировать новый тренд на внутреннем рынке труда — конец дешевой рабочей силы. Подобная тенденция затронет ключевые сектора экономики, а работодателям придется пойти на существенный рост зарплатных предложений — в противном случае им будет трудно адаптироваться к новым реалиям.

На российском рынке труда сформировался новый тренд

Как полагает Белоусов, наступлению конца дешевому труда в России во многом поспособствовали массовый приход в российские Вооруженные силы и форсирование оборонных производств. Высокие выплаты контрактникам потянули за собой реальные заработные платы по всей стране. Так, по итогам 2023 года они увеличились на 7,8 процента при росте ВВП России на 3,6 процента. Иными словами, темпы роста реальных заработных плат более чем вдвое опередили общую экономическую динамику.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Подобный тренд, по словам эксперта, с большой долей вероятности, сохранится в среднесрочной перспективе. На фоне роста зарплатных ожиданий работодателям необходимо придерживаться общего тренда на рынке труда, «хотя бы из соображений удержания занятых». «Высокие выплаты военнослужащим уже сегодня автоматически задают ориентир для рынка труда», — указывает Белоусов в своей аналитической записке «Как развивалась экономика в 2023 году и в начале 2024 года».

Как прогнозируют в ЦМАКП, с учетом нового тренда прирост реальной заработной платы в России может составить еще 3,1-3,5 процента по итогам этого года. Этот фактор, в свою очередь, как считают аналитики, поможет обеспечить увеличение реальных располагаемых доходов работающих граждан на 3-3,2 процента.

России пообещали конец эры дешевого труда

На этом фоне, как прогнозирует эксперт, в России в скором времени может наступить конец дешевого труда. Это обусловлено тем, что после окончания контрактов военнослужащие уже вряд ли будут готовы вернуться к прежним условиям труда на гражданке. Аналитик объясняет, что после ежемесячных выплат в 200 тысяч рублей идти на кратное понижение окладов при возврате на прежние рабочие места для них уже не будет иметь смысла. И подобное будет происходить на фоне сохраняющейся на рекордно низком уровне безработицы (в феврале, согласно данным Росстата, показатель обновил исторический минимум и составил 2,8 процента).

на 7,8 % увеличились реальные заработные платы в России по итогам 2023 года

Новый тренд на рынке труда, с большой долей вероятности, сохранится и после окончания конфликта на Украине, утверждает Белоусов. Российские военнослужащие по возвращении с фронта будут искать наиболее выгодные для себя рабочие места, «соответствующие их новому социальному статусу», полагает эксперт. В свою очередь, рекордно низкая безработица означает, что почти все трудоспособные граждане так или иначе уже задействованы в производстве. В результате исчерпание готовности к дешевому труду вкупе с ростом территориальной и профессиональной мобильности военнослужащих, вернувшихся с фронта, станут одними из главных вызовов не только для российского рынка труда, но и всей экономики страны.

Военнослужащие, получавшие 200 тысяч рублей в месяц и более, просто не будут возвращаться на «старые» рабочие места за 50-60 тысяч рублей в месяц Дмитрий Белоусов руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП

При таком раскладе в особенно трудной ситуации могут оказаться работодатели в небольших населенных пунктах, утверждает профессор департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса ВШЭ Елена Варшавская. Там, в отличие от крупных городских агломераций, разница между выплатами военным и средней региональной зарплатой может быть колоссальной. Покрыть или хотя бы сократить существенную разницу за счет повышения зарплат большинству местных работодателей будет не под силу. Все это может в итоге привести к рискам роста социальной напряженности, предупреждает Варшавская.

Зарплатный тренд уже привел к изменениям на российском рынке труда

Так, согласно данным главного эксперта hh.ru по рынку труда Натальи Даниной, в марте 2024 года медианное значение предлагаемых российскими работодателями зарплат впервые за последние годы превысило медианное значение зарплат, ожидаемых соискателями — 64,2 против 63,7 тысячи рублей. При этом увеличение окладных предложений, по ее словам, фиксировалось на российском рынке труда еще до начала боевых действий на Украине, однако сейчас эта тенденция получила новый виток на фоне усиления кадрового голода.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Так, ранее в Центробанке (ЦБ) сообщили, что по итогам первого квартала 2024 года обеспеченность кадрами отечественных компаний достигла минимального значения за всю историю наблюдений с 1998-го. В январе-марте показатель составил минус 28,2 пункта. В этих условиях, как подчеркнула Данина, зарплатный инструмент является главным и самым очевидным способом повысить привлекательность работодателя у соискателей и уже задействованных сотрудников.

Российские работодатели столкнутся с трудным выбором

Все вышеперечисленные факторы в итоге, как утверждает Белоусов, поставят российских работодателей перед трудным выбором. Им придется либо идти на уступки вернувшимся с фронта военным и удовлетворять растущие зарплатные ожидания последних, либо модернизировать собственное производство, внедряя новые технологические разработки в рабочие процессы. После того, как новый зарплатный тренд на рынке труда «будет до конца осознан», можно будет ожидать массовой роботизации и модернизации производственных средств.

Разница между выплатами военным и средней региональной зарплатой может быть колоссальной Елена Варшавская профессор департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса ВШЭ

Кроме того, работодатели, вероятно, получат мощный стимул к профессиональной переподготовке уже задействованных на производстве сотрудников. В противном случае они столкнутся с усилением кадрового голода с учетом роста зарплатных ожиданий на российском рынке труда. На этом фоне возможности для найма новых сотрудников без повышения окладных предложений будут крайне ограничены. С учетом жесткой конкуренции и кадрового дефицита внедрение новых технологий в производство станет для работодателей одним из немногих действенных инструментов для выхода из «ловушки дешевого труда».

до 40 % рабочих мест по всему миру могут оказаться под угрозой сокращения из-за внедрения Искусственного Интеллекта

Более активное внедрение новых технологий в производственные процессы, как полагает Белоусов, поможет компаниям повысить производительность труда. Однако широкая автоматизация также может привести и к ряду негативных последствий. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева ранее предупреждала, что активное использование технологий искусственного интеллекта может стать предпосылкой для роста экономического неравенства в мире. Под угрозой могут оказаться до 40 процентов рабочих мест по всему миру, включая Россию. По этой причине подходить к автоматизации и роботизации производственных процессов нужно подходить с осторожностью.