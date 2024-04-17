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15:40, 17 апреля 2024Экономика

Кадровый голод в России усилился до максимума

ЦБ: обеспеченность кадрами российских компаний достигла минимума

Фото: Israel Andrade / Unsplash

По итогам января-марта обеспеченность кадрами российских компаний достигла минимума за всю историю наблюдений. Об усилении кадрового голода в стране до максимума сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Центробанка (ЦБ).

За первые три месяца 2024 года обеспеченность кадрами отечественных компаний опустилась до отметки минус 28,2 пункта. Этот показатель стал минимальным с 1998 года, когда в регуляторе стали вести мониторинг кадрового голода.

Нехватка работников отмечается во всех ключевых отраслях российской экономики. При этом наибольших масштабов проблема достигла в секторе обрабатывающих производств, в которых выпускают продукцию инвестиционного и потребительского назначения.

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На фоне усугубления кризиса ряд предприятий пошли на экстренные меры. Они были вынуждены «либо ограничивать рост объемов производства продукции, либо мотивировать персонал работать сверхурочно за дополнительную плату», заключили в регуляторе.

Ранее заместитель главы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников спрогнозировал затяжной кадровый голод в России. Кризис будет в большей степени прослеживаться в сферах услуг, чем в промышленном производстве. На этом фоне российский рынок труда в долгосрочной перспективе будет находиться в «режиме ограниченного предложения».

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      Анатолий Акулов
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