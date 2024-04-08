Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:44, 8 апреля 2024Экономика

России спрогнозировали затяжной кадровый голод

«Ъ»: кадровый голод в России может сохраниться в ближайшие десятилетия

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Напряженная кадровая ситуация на российском рынке труда может сохраниться в ближайшие годы, при этом нехватка работников будет прослеживаться в большинстве отраслей национальной экономики. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования замглавы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислава Капелюшникова.

В своей работе под названием «Эскалация вакансий на российском рынке труда (динамика, структура, триггеры)» он отметил, что в настоящее время навес свободных рабочих мест достиг «поразительно высокой» отметки в 7 процентов. При этом проблема кадрового голода в большей степени характерна для сфер услуг, чем для промышленного производства.

На этом фоне нынешний «режим ограниченного предложения» на российском рынке труда с большой долей вероятности закрепится надолго, прогнозирует автор исследования. В среднесрочной перспективе отечественным предприятиям и компаниям предстоит существовать в условиях стресса острого недостатка трудовых ресурсов.

Материалы по теме:
Трудовые мигранты из стран СНГ массово покидают Россию. Смогут ли их заменить работники из Индии и Северной Кореи?
Трудовые мигранты из стран СНГ массово покидают Россию.Смогут ли их заменить работники из Индии и Северной Кореи?
20 февраля 2024
По всему миру начался кадровый голод. Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
По всему миру начался кадровый голод.Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
3 декабря 2023

В то же время проблему кадрового голода в стране вряд ли поможет решить более активное привлечение мигрантов из стран Центральной Азии. Их сферы деятельности носят весьма ограниченный характер. Даже прирост доли мигрантов на 1-2 процентных пункта (п.п.) не компенсирует потерь в рабочей силе, ожидаемых в ближайшие десятилетия, заключается в исследовании.

Ранее глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина назвала проблему кадрового голода одним из ключевых факторов, препятствующих расширению объемов производства в России. Еще одним барьером, по словам руководителя регулятора, служат трудности с закупкой необходимого оборудования. На этом фоне главным инструментом для наращивания производства в стране в среднесрочной перспективе станет привлечение большего объема инвестиций в автоматизацию процессов.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      «Россия — это Каин». Кучма отказался считать русских и украинцев братьями. Что ему ответили в Москве?

      Криминального авторитета Тбилисского заочно арестовали

      Звезда «Папиных дочек» рассказала о покупке квартиры в Москве

      Жители затопленного Орска рассказали об орудующих в городе мародерах

      «Оренбург» разгромил «Рубин» в матче РПЛ

      Россия призвала мировое сообщество осудить ВСУ за удар по Запорожской АЭС

      США оценили вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине

      Устроившего стрельбу в караоке россиянина объявили в федеральный розыск

      «Ростех» увеличит выпуск гранатометных выстрелов

      Россиянам раскрыли неожиданную причину появления вторых подбородков и морщин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше