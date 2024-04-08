России спрогнозировали затяжной кадровый голод

«Ъ»: кадровый голод в России может сохраниться в ближайшие десятилетия

Напряженная кадровая ситуация на российском рынке труда может сохраниться в ближайшие годы, при этом нехватка работников будет прослеживаться в большинстве отраслей национальной экономики. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования замглавы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислава Капелюшникова.

В своей работе под названием «Эскалация вакансий на российском рынке труда (динамика, структура, триггеры)» он отметил, что в настоящее время навес свободных рабочих мест достиг «поразительно высокой» отметки в 7 процентов. При этом проблема кадрового голода в большей степени характерна для сфер услуг, чем для промышленного производства.

На этом фоне нынешний «режим ограниченного предложения» на российском рынке труда с большой долей вероятности закрепится надолго, прогнозирует автор исследования. В среднесрочной перспективе отечественным предприятиям и компаниям предстоит существовать в условиях стресса острого недостатка трудовых ресурсов.

В то же время проблему кадрового голода в стране вряд ли поможет решить более активное привлечение мигрантов из стран Центральной Азии. Их сферы деятельности носят весьма ограниченный характер. Даже прирост доли мигрантов на 1-2 процентных пункта (п.п.) не компенсирует потерь в рабочей силе, ожидаемых в ближайшие десятилетия, заключается в исследовании.

Ранее глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина назвала проблему кадрового голода одним из ключевых факторов, препятствующих расширению объемов производства в России. Еще одним барьером, по словам руководителя регулятора, служат трудности с закупкой необходимого оборудования. На этом фоне главным инструментом для наращивания производства в стране в среднесрочной перспективе станет привлечение большего объема инвестиций в автоматизацию процессов.