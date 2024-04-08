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15:35, 8 апреля 2024Экономика

В ЦБ назвали главные препятствия для роста производства в России

Набиуллина: дефицит кадров и трудности с закупкой техники тормозят производство

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Сохраняющийся на российском рынке труда кадровый голод и трудности с закупкой необходимого оборудования являются одними из главных факторов, которые в настоящее время тормозят расширение производства в стране. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит «Интерфакс».

Она добавила, что проблема нехватки работников на российском рынке фиксируется не первый год. Трудностей добавляет и рекордно низкий уровень безработицы в стране.

На этом фоне основным способом расширить объемы выпуска и увеличить производительность труда в России стало более активное привлечение инвестиций в автоматизацию процессов. «Поэтому и для бизнеса не менее, чем для граждан, важна низкая, предсказуемая инфляция», — заключила Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

Ранее аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) сообщили о достижении потолка роста российской промышленности. В большей части сегментов отрасли стагнация уже стала фактом. В качестве главных причин подобной динамики эксперты назвали высокую загруженность производственных мощностей и сохраняющаяся нехватка работников.

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      Анатолий Акулов
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