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12:14, 1 апреля 2024Экономика

В российской промышленности заметили стагнацию

Аналитики ЦМАКП сообщили о достижении потолка роста российской промышленности

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Промышленное производство в России либо близко к стагнации, либо уже достигло ее, потому что все способы, которыми его можно было разогнать, были задействованы ранее. Об этом сообщается в записке о промпроизводстве за авторством Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), на которую ссылается «Коммерсантъ».

Аналитики отмечают, что рост выпуска, зафиксированный Росстатом в феврале, объясняется високосным месяцем, то есть лишним днем. Без него оценки всех трех (Росстат, ЦМАКП и ВШЭ) организаций, которые независимо друг от друга оценивают динамику промпроизводства, не позволяют говорить о статистически значимом росте с середины прошлого года.

По данным ЦМАКП, в большей части основных видов деятельности стагнация уже стала фактом. В пользу такого представления говорит и падение погрузки железнодорожным транспортом в первом квартале.

В Райффайзенбанке отмечают, что положительная тенденция на фоне ускоренного роста бюджетных расходов в первые месяцы года заметна в металлургии, выпуске автомобилей, машин и оборудования и, возможно, электроники. Но в остальных отраслях, в первую очередь направленных на внутренний спрос, можно говорить о стагнации.

Главными причинами потолка, по мнению экспертов, остаются и без того высокая загруженность производственных мощностей и дефицит кадров. Новым негативным фактором становится запланированное на этот год сокращение добычи нефти.

Ранее ЦМАКП зафиксировал заметное ухудшение динамики большого количества экономических показателей в России. Речь шла об остановке инвестиций, падении экспорта товаров и роста потребления населения. Также впервые с весны 2022 года падает, и довольно существенно, спрос на труд.

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      Платон Щукин
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