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07:58, 19 марта 2024Экономика

В России заметили ухудшение в потреблении и спросе на труд

ЦМАКП сообщил о признаках заметного ухудшения экономических показателей в РФ

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Мартовский выпуск записки «Анализ макроэкономических тенденций» от Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) зафиксировал заметное ухудшение динамики большого количества экономических показателей в России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В первую очередь речь идет об остановке инвестиций, падении экспорта товаров и роста потребления населения. Также завершился рост в промышленности и, скорее всего, в строительстве, снижение наблюдается на транспорте. Исключение составляет продолжающийся рост зарплат, который может исправить ситуацию с потреблением.

Отдельно эксперты ЦМАКП отмечают, что впервые с весны 2022 года падает, и довольно существенно, спрос на труд. Авторы записки затрудняются назвать очевидные причины тенденции. Это может быть как ситуационным сбоем в сформировавшемся механизме или началом тенденции оптимизации занятости, так и признаком грядущей рецессии.

В третьем квартале рост капитальных вложений составил 1,8 процента, в четвертом — минус 0,1 процента. В январе инвестиционная активность также не росла. Предложение инвестиционных товаров сократилось на 3,1 процента в годовом выражении, строительство постепенно сползает в стагнацию, намекая на скоро окончание «строительного бума».

Также на рынке наблюдаются проблемы с импортом ряда комплектующих, в том числе сырья, запчастей, специфических расходных материалов. Соответственно, вложения средств в машины и оборудование также постепенно падает.

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Аналитики видят две основные причины указанных тенденций. Во-первых, это исчерпание прежних идей, то есть естественный предел роста в рамках развития инфраструктуры, импортозамещения, оборонно-промышленного комплекса, жилищного строительства. Во-вторых, речь может идти об ужесточении условий кредитования, что связано в том числе с высокой ключевой ставкой Центробанка, а в третьих, о намечающемся падении рентабельности.

Дефляция, которая наблюдается в промышленности, грозит резким сокращением доходов основных отраслей. Авторы оценок напоминают, что в большинстве отраслей рентабельность уже падает, в отдельных случаях она уже сравнима или ниже стоимости кредитования. Такая ситуация складывается в машиностроении, транспортном машиностроении и деревообработке.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин со ссылкой на данные, полученные от Минэкономразвития, заявил об ускорении роста экономики в январе.

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      Платон Щукин
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