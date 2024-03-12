Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
15:32, 12 марта 2024Экономика

Мишустин рассказал об ускорившемся росте экономики России

Мишустин: ВВП России вырос в январе на 4,6 % в годовом выражении
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

ВВП России вырос в январе на 4,6 процента в годовом выражении, ссылаясь на данные Минэкономразвития, рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

Премьер-министр обратил внимание, что в 2024 году сохраняется тренд роста экономики страны, ускорившийся по сравнению с зафиксированным в 2023 году увеличением показателя.

Рост ВВП России в прошлом году поначалу оценили в 3,5 процента, однако затем министр экономического развития Максим Решетников указал, что после пересчета его уровень может подняться до четырех процентов.

В итоге Росстат заявил о росте ВВП в 2023 году на 3,6 процента. Как отмечалось ранее, его драйвером стала обрабатывающая промышленность, которая росла темпами вдвое превышающими общие показатели экономики.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      «На трех двигателях летит спокойно и даже на двух». Что могло привести к катастрофе военного Ил-76 под Иваново?

      Штрафы за плохое состояние дорог в России захотели удвоить

      Молодежную делегацию из Молдавии задержали на границе после визита в Россию

      Болгары уничтожили приплывшую с Украины мину

      Рост поставок украинского зерна назвали неожиданным

      Спектакль со звездой «Реальных пацанов» отменили в российском городе

      Раскрыто число сбитых украинских беспилотников около предприятия в Белгороде

      Мишустин рассказал об ускорившемся росте экономики России

      Женщинам подсказали диету для борьбы с неприятными проявлениями менопаузы

      Беспилотник упал на крышу торгового центра в Белгороде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше