Мишустин рассказал об ускорившемся росте экономики России

Мишустин: ВВП России вырос в январе на 4,6 % в годовом выражении

ВВП России вырос в январе на 4,6 процента в годовом выражении, ссылаясь на данные Минэкономразвития, рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

Премьер-министр обратил внимание, что в 2024 году сохраняется тренд роста экономики страны, ускорившийся по сравнению с зафиксированным в 2023 году увеличением показателя.

Рост ВВП России в прошлом году поначалу оценили в 3,5 процента, однако затем министр экономического развития Максим Решетников указал, что после пересчета его уровень может подняться до четырех процентов.

В итоге Росстат заявил о росте ВВП в 2023 году на 3,6 процента. Как отмечалось ранее, его драйвером стала обрабатывающая промышленность, которая росла темпами вдвое превышающими общие показатели экономики.