Мишустин рассказал об ускорившемся росте экономики России
ВВП России вырос в январе на 4,6 процента в годовом выражении, ссылаясь на данные Минэкономразвития, рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.
Премьер-министр обратил внимание, что в 2024 году сохраняется тренд роста экономики страны, ускорившийся по сравнению с зафиксированным в 2023 году увеличением показателя.
Рост ВВП России в прошлом году поначалу оценили в 3,5 процента, однако затем министр экономического развития Максим Решетников указал, что после пересчета его уровень может подняться до четырех процентов.
В итоге Росстат заявил о росте ВВП в 2023 году на 3,6 процента. Как отмечалось ранее, его драйвером стала обрабатывающая промышленность, которая росла темпами вдвое превышающими общие показатели экономики.