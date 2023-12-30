Оценен рост ВВП России в 2023 году

Минэкономразвития улучшило оценку по росту ВВП России в 2023 году до 3,5 %

Экономический рост России в 2023 году предварительно составит 3,5 процента, ожидают в Минэкономразвития. Ведомство улучшило оценку, заявил глава министерства Максим Решетников, комментируя опубликованные в пятницу уточненные данные Росстата по ВВП за 2021–2022 годы, передает РИА Новости.

Министр отметил, что улучшение оценок Росстатом (плюс 5,9 процента в 2021 году и минус 1,2 процента в 2022-м) говорит об устойчивости экономики и ее успешной адаптации к санкциям и постковидной ситуации. Ведомство также пересмотрело прогноз по росту ВВП в 2023 году, улучшив его до 3,5 процента, отметил он.

Такие же цифры ранее называл президент России Владимир Путин, указывая, что по этому параметру российская экономика превосходит любую европейскую. В 2022 году совокупный ВВП стран еврозоны вырос на 3,5 процента, у России было зафиксировано падение на 2,1 процента. В номинальном выражении ВВП на душу населения в зоне евро в 2023 году превышает 38 тысяч долларов, в России, по оценкам Международного валютного фонда (МВФ), составляет около 13 тысяч долларов.