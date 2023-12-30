Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
11:38, 30 декабря 2023Экономика

Оценен рост ВВП России в 2023 году

Минэкономразвития улучшило оценку по росту ВВП России в 2023 году до 3,5 %
СюжетНаселение России:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Экономический рост России в 2023 году предварительно составит 3,5 процента, ожидают в Минэкономразвития. Ведомство улучшило оценку, заявил глава министерства Максим Решетников, комментируя опубликованные в пятницу уточненные данные Росстата по ВВП за 2021–2022 годы, передает РИА Новости.

Министр отметил, что улучшение оценок Росстатом (плюс 5,9 процента в 2021 году и минус 1,2 процента в 2022-м) говорит об устойчивости экономики и ее успешной адаптации к санкциям и постковидной ситуации. Ведомство также пересмотрело прогноз по росту ВВП в 2023 году, улучшив его до 3,5 процента, отметил он.

Такие же цифры ранее называл президент России Владимир Путин, указывая, что по этому параметру российская экономика превосходит любую европейскую. В 2022 году совокупный ВВП стран еврозоны вырос на 3,5 процента, у России было зафиксировано падение на 2,1 процента. В номинальном выражении ВВП на душу населения в зоне евро в 2023 году превышает 38 тысяч долларов, в России, по оценкам Международного валютного фонда (МВФ), составляет около 13 тысяч долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Трудно представить больший цинизм» Россия обвинила украинскую ПВО в гибели мирных жителей во время ракетного удара

      В России сестра решила отравить брата муравьиным спиртом ради квартиры

      Армия неизвестных хакеров защищает человечество от угроз. Кто они такие и почему выбирают творить добро?

      Реклама

      Глава Севастополя раскрыл подробности отражения атаки беспилотника ВСУ

      В центре Москвы избили журналиста Павла Лобкова

      В Москве водитель внедорожника протаранил более 10 автомобилей и попал на видео

      Перронный автобус с российскими туристами попал в ДТП в аэропорту Шарм-эш-Шейха

      В МИД высказались о присутствии российских военных в Армении

      Украинская полиция сообщила об остановке работы КПП на польской границе

      Оценен рост ВВП России в 2023 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости