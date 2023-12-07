Путин сравнил рост ВВП России и стран Евросоюза

Путин заявил о превосходстве России над Евросоюзом по темпу роста ВВП

Президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» сравнил рост ВВП России и Европы в 2023 году, указав, что по этому параметру российская экономика превосходит любую европейскую, пишет РИА Новости.

По его словам, к концу года рост достигнет 3,5 процента, что уже выше, чем до начала боевых действий на Украине и последовавших за этим санкций западных стран. Путин подчеркнул, что все большую долю в структуре роста занимают несырьевые отрасли, в том числе обрабатывающие производства, транспорт, логистика и строительство.

Эти цифры, уверен Путин, не позволяют называть Россию страной-бензоколонкой, несмотря на сохраняющуюся высокую долю доходов бюджета от экспорта углеводородов.

Ранее на лекции в рамках проекта «Знание. Лекторий» в подобными тезисами выступил глава правительства Михаил Мишустин. Он сравнил прогноз по росту экономик еврозоны и России — 0,6 процента против 3 процентов, подчеркнув, что такие цифры говорят об успехе страны.

В 2022 году совокупный ВВП стран еврозоны вырос на 3,5 процента, у России было зафиксировано падение на 2,1 процента. В номинальном выражении ВВП на душу населения в зоне евро в 2023 году превышает 38 тысяч долларов, в России, по оценкам Международного валютного фонда (МВФ), составляет около 13 тысяч долларов.