Мишустин рассказал о закрытии доступа к технологиям для России

Премьер Мишустин заявил о попытках закрыть России доступ к технологиям

Западные страны пытаются закрыть России доступ к технологиям, при этом речь идет не о сложных разработках, например, в космосе или в области водородных двигателей, а о простых вещах. Об этом на лекции в рамках проекта «Знание. Лекторий» заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Он пояснил, что имеет в виду средства связи, лекарства, а также возможность получать информацию и элементарные научные исследования. Мишустин отметил, что в мире обострились политические, социальные и экономические противоречия.

В то же время глава правительства выразил уверенность, что западные санкции не действуют, экономика страны далека от краха, а основные трудности уже позади.

Мишустин сравнил прогноз по росту экономик еврозоны и России — 0,6 процента против 3 процентов (в 2022 году 3,5 процента против минус 2,1 процента), подчеркнув, что такие цифры свидетельствуют об успехе страны. В номинальном выражении ВВП на душу населения в зоне евро превышает 38 тысяч долларов, в России, по оценкам Международного валютного фонда (МВФ), составляет около 13 тысяч долларов.

Также премьер напомнил, что безработица в России обновила исторический минимум, достигнув 2,9 процента, в то время как в Европе этот показатель превышает российский в два раза.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина указывала, что дефицит рабочей силы, которым и обусловлена низкая безработица, остается главной угрозой роста экономики страны.