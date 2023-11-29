Уровень безработицы в России упал до исторического минимума

Росстат сообщил о падении уровня безработицы в РФ до минимальных 2,9 процента

По итогам октября безработица в России опустилась до 2,9 процента, что стало минимумом за всю историю наблюдений с 1991 года. С июля по сентябрь показатель удерживался на уровне трех процентов, со ссылкой на данные Росстата сообщает «Интерфакс».

В общей сложности в России на октябрь 2023 года численность безработных составила 2,224 миллиона человек, что на 91 тысячу меньше, чем в сентябре. Безработица в стране последовательно падает с 2022 года. Год назад она составляла 3,7 процента.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что самая высокая безработица в стране фиксируется в Ингушетии — 27,1 процента. Такая ситуация в регионе сложилась на фоне низких зарплат и высокого показателя теневой занятости.

По оценке главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, главной проблемой российской экономики, которую не решить дешевыми кредитами и бюджетными вливаниями, остается дефицит рабочей силы. В условиях низкой безработицы большинство российских предприятий жалуются на нехватку кадров и снижение их уровня подготовки.

Справиться с проблемой за счет мигрантов пока не получается. По данным Института Гайдара, за первое полугодие 2023 года в Россию въехало на 50 тысяч меньше мигрантов, чем в тот же период годом ранее. Поток уменьшился со всех стран СНГ, за исключением Таджикистана.