В России сократился приток мигрантов

За первое полугодие 2023 года в Россию въехало на 50 тысяч меньше мигрантов

За первое полугодие 2023 года в Россию въехало на 50 тысяч меньше мигрантов по сравнению с январем-июнем 2022 года. Об этом со ссылкой на исследование Института Гайдара (проведено на основе данных Росстата) пишут «Известия».

Приток иностранных работников сократился на 15 процентов, до 282 тысяч человек. При этом реже приезжать в Россию стали граждане почти всех государств СНГ. Выросло количество приезжих лишь из Таджикистана (на 4 тысячи человек), однако это не смогло компенсировать общего снижения.

Миграционный прирост (разница между количеством прибывших и уехавших иностранных граждан) за рассматриваемый период также уменьшился, до 79 тысяч человек. Научный сотрудник международной лаборатории политической демографии и макросоциологической динамики Института Гайдара и автор исследования Игорь Ефремов отмечает, что до пандемии коронавируса этот показатель в среднем составлял около 100 тысяч человек.

Одновременно с этим сократилось число возвращающихся на родину россиян. В первом полугодии 2019 года по программе переселения соотечественников в страну въехали 51,8 тысячи человек, а в этом году их число резко снизилось до 19,3 тысячи за полгода. Также с 93 до 43 тысяч за год снизилось число первично выданных иностранцам разрешений на временное проживание в России, сказано в исследовании.

Главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина считает, что сокращение притока мигрантов усугубляет и без того сложную ситуацию с дефицитом кадров в традиционных отраслях занятости иностранцев — строительстве, логистике, общепите и ЖКХ. Она прогнозирует сохранение тренда на снижение потока приезжающих в Россию работников до конца года. «Причина — в снижении курса рубля к основным мировым валютам, что повлекло и сокращение реальных доходов иностранных работников при конвертации денежных переводов, отправляемых на родину», — объяснила она.

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец отметила, что на отток мигрантов повлияло и усиление контроля за легальностью нахождения и работы иностранцев в России. «Если ситуация с курсом рубля не изменится и правительство продолжит более требовательно регламентировать потоки миграции, их численность еще сократится», — считает она.

Ранее опрос, проведенный среди представителей узбекской диаспоры, в котором приняло участие 22 800 человек, показал, что половина мигрантов думают о том, чтобы уехать из России в связи с ростом курса доллара. Четверть респондентов не планирует покидать страну, еще столько же не определилась с ответом. Из-за ослабления рубля заработки иностранных граждан в России становятся сопоставимыми с доходами на родине, заявил глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов.