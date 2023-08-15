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09:01, 15 августа 2023Экономика

Трудовые мигранты задумались об отъезде из России из-за ослабления рубля

«Ведомости»: половина мигрантов может уехать России из-за ослабления рубля
СюжетКурс доллара:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Половина трудовых мигрантов может уехать из России из-за ослабления рубля и снижения доходов. Об этом со ссылкой на главу узбекской диаспоры Москвы Бахрома Исмаилова сообщает газета «Ведомости».

Как показал опрос, проведенный среди представителей узбекской диаспоры, в котором приняло участие 22 800 человек, половина мигрантов думают о том, чтобы уехать из России в связи с ростом курса доллара. Четверть респондентов не планирует покидать страну, еще столько же не определилась с ответом.

Из-за ослабления рубля заработки иностранных граждан в России становятся сопоставимыми с доходами на родине, заявил Исмаилов. Поэтому отток рабочих рук ждет в первую очередь наименее оплачиваемые сферы: ритейл, общепит, клининг, кейтеринг, курьерская доставка и сельское хозяйство.

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По данным МГУ и общественной организации «Федерация мигрантов России», средняя зарплата трудовых мигрантов в России в 2021 году составляла 47,1 тысячи рублей. Больше всего платили строителям и занятым в ремонтах (54 тысячи рублей), меньше всего — занятым в сельском хозяйстве (37 тысяч рублей)

Помимо ослабления рубля мигрантов подталкивает к отъезду комиссия на перевод средств за рубеж и «утрированно» освещающие рейды правоохранительных органов против мигрантов СМИ и соцсети, добавил председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов.

Минтруд пообещал, что в 2030 году число трудовых мигрантов в России вырастет до 3,5 миллиона человек. По сравнению с 2022 годом их станет на 400 тысяч человек больше. Эксперты ВНИИ считают, что ожидания Минтруда завышены, так как конкуренция за сотрудников из Средней Азии резко выросла за счет зарплатного предложения.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала российскую строительную отрасль излишне зависимой от трудовых мигрантов. По ее словам, с учетом активного развития строительства кадровый вопрос стоит очень остро, а дефицит работников во многом покрывается за счет приезжих сотрудников. Матвиенко призвала сосредоточиться на подготовке отечественных специалистов, что позволит оставлять деньги в российской экономике.

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    Вячеслав Агапов
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