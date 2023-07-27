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10:28, 27 июля 2023Экономика

Власти России пообещали приток трудовых мигрантов

Минтруд: число трудовых мигрантов в РФ к 2030 году достигнет 3,5 млн человек

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

К 2030 году в России будет 3,5 миллиона трудовых мигрантов — на 400 тысяч больше, чем в 2022 году, сообщил «Ведомостям» представитель Минтруда, ссылаясь на данные подведомственного Всероссийского научно-исследовательского института охраны и экономики труда (ВНИИ труда).

Кроме того, доля иностранцев в отечественных компаниях к концу десятилетия вырастет до 4,7 процента с 4,2 процента в 2022 году, пообещали власти. Общий объем рабочей силы в стране должен достигнуть 74,4 миллиона человек по сравнению с 72 миллионами в прошлом году.

Выше всего спрос на мигрантов в сферах ретейла, перевозок, сервиса и строительства, рассказали в Минтруде. При этом работодателям в торговле, транспортировке и сфере услуг нужны в основном линейные кадры, выполняющие базовые функции — упаковщики, грузчики, уборщики, курьеры.

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Однако эксперты ВНИИ предупредили, что приток иностранных работников состоится лишь при условии, что в стране не будет предпринято «дополнительных усилий по росту уровня занятости в различных возрастных когортах и не произойдет роста производительности труда».

По мнению экспертов, ожидания Минтруда несколько завышены. Они подчеркивают, что для достижения показателя в 3,5 миллиона человек придется привлекать граждан Индии, Ирана и Индонезии. Дело в том, что конкуренция за сотрудников из Средней Азии, традиционно самой многочисленной группы мигрантов в России, растет — в других странах им делают более выгодные зарплатные предложения.

Помимо низких по сравнению с европейскими странами зарплат, Россия теряет привлекательность для зарубежных работников из-за жесткой миграционной политики и нелояльного отношения правоохранительных органов и населения к приезжим.

В июле спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала российскую строительную отрасль слишком зависимой от трудовых мигрантов. Она отметила, что с учетом активного развития строительства кадровый вопрос стоит очень остро, а дефицит работников во многом покрывается именно за счет мигрантов. Матвиенко призвала сосредоточиться на подготовке отечественных специалистов. По ее словам, это не только снизит зависимость от иностранных работников, но и позволит оставлять деньги в российской экономике.

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    Софья Ермакова
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