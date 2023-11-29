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15:20, 29 ноября 2023Экономика

В России назвали регион с самой высокой безработицей

Голикова: Ингушетия заняла первое место по уровню безработицы в России

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Самый высокий уровень безработицы в России зафиксирован в Ингушетии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Уровень безработицы в республике составляет 27,1 процента, уточнила Голикова. Это в девять раз выше показателя, который наблюдается в среднем по России, пояснила она.

Такая ситуация в регионе сложилась на фоне низких зарплат и высокого показателя теневой занятости. Кроме того, количество мест в колледжах и техникумах Ингушетии в три раза ниже числа выпускников девятых классов, следует из сообщения аппарата Голиковой.

Несмотря на это, в Ингушетии наблюдается некоторая позитивная динамика. Так, с начала 2023 года уровень безработицы в регионе уменьшился на 2,2 процентных пункта. Власти поручили правительству региона проанализировать ситуацию и представить дорожную карту с мерами, которые будут предприняты до 2030 года для решения проблем с рынком труда и теневой занятостью.

В начале ноября Голикова заявила об исторически минимальном уровне безработицы в России. Этот показатель находится на уровне 3херт процентов, но работу над сохранением таких цифр нужно продолжить, добавила она.

Также этой осенью стало известно об уменьшении уровня безработицы в Подмосковье. По данным пресс-службы Минсоцразвития региона, данный показатель снизился до 0,3 процента, или 11 тысяч человек.

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      Лилиана Набиуллина
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