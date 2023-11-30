Назван драйвер роста ВВП России

Мишустин заявил о росте ВВП России в январе-октябре на 3,2 %

По предварительной оценке Минэкономразвития, с января по октябрь текущего года рост ВВП России составил 3,2 процента, заявил на заседании правительства России глава кабмина Михаил Мишустин.

Согласно приведенным премьер-министром данным, драйвером роста российской экономики пока является обрабатывающая промышленность, выросшая почти на 7,5 процента. Доходы бюджета с учетом снижения поступлений от нефтегазового сектора превысили прогнозные значения более чем на три процента.

По итогам первого полугодия глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал главным источником экономического роста России в 2023 году инвестиции, выросшие в тот период 2023 года на 7,6 процента. Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров накануне призвал российский бизнес, прежде всего задействованный в реализации мегапроектов, не откладывать инвестиции «в долгий ящик».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост экономики страны по итогам текущего года составит около трех процентов. Он отметил, что в последние время показатель превышает пятипроцентную отметку, а за предыдущий месяц составил 5,5 процента.