Назван главный источник экономического роста России

Решетников назвал инвестиции основным источником роста экономики в России

Главным источником экономического роста России остаются инвестиции, выросшие в первом полугодии 2023 года на 7,6 процента. Об этом рассказал на заседании правительства глава Минэкономразвития (МЭР) Максим Решетников.

Согласно озвученным им данным, на 2024-2026 годы прогнозируется рост инвестиций в основной капитал в среднем на уровне до трех процентов ежегодно. По словам министра, этот процесс позволит в среднесрочном периоде удовлетворять растущий потребительский спрос.

Отмечается, что Минэкономразвития существенно улучшило основные параметры прогноза социально-экономического развития России на три ближайших года в сравнении с апрельским вариантом документа. Курс доллара в этот период в МЭР ожидают на уровне 90-92 рублей.

Говоря о рисках для экономики, министр напомнил, что внутри страны они прежде всего связаны с дефицитом кадров. Ранее Решетников назвал рекордно низкий уровень безработицы, составивший в июле три процента, тормозом для развития экономики России. Он отметил, что на фоне опережающего роста зарплат, сочетающегося с количественным и качественным дефицитом кадров, человеческий капитал стал самым дефицитным ресурсом.