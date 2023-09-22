Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:04, 22 сентября 2023Экономика

Рублю спрогнозировали укрепление к концу года

Министр Решетников ожидает к концу 2023 года курс доллара на уровне 94 рублей

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Курс доллара к концу 2023 года укрепится, оказавшись на уровне 94 рублей, заявил на заседании российского правительства, где рассматривается проект федерального бюджета на ближайшие годы, глава Минэкономразвития Максим Решетников. Его слова приводит ТАСС.

Согласно приведенному министром прогнозу, в 2024-2026 годах с учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала «новое равновесие будет формироваться на уровне 90-92 рублей за доллар».

По словам Решетникова, Минэкономразвития существенно улучшило основные параметры прогноза социально-экономического развития России на три ближайших года в сравнении с апрельским вариантом документа.

Проект федерального бюджета рассматривает 22 сентября российский кабмин. Как рассказал на заседании глава Минфина Антон Силуанов, размер Фонда национального благосостояния на конец 2024 года уменьшится до 6,7 триллиона рублей. Ранее президент Владимир Путин рассказал, что подготовленный проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов получается сбалансированным.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости

    Польша и Украина поссорились из-за зерна. Как этот конфликт отразится на поставках оружия Киеву?

    В США рассказали о решении по ракетам ATACMS для ВСУ

    США, Индия, Япония и Австралия выступили за прочный мир на Украине

    Боррель оправдал неудачи украинского контрнаступления

    В украинском городе прогремели взрывы

    Соединение из хмеля предложили использовать для борьбы с ожирением

    Российский самолет совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя

    Джулианна Мур порадовала фанатов снимком без макияжа

    Минфин предложил изменить способ расчета доходов России от нефти и газа

    Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости