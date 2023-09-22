Рублю спрогнозировали укрепление к концу года

Министр Решетников ожидает к концу 2023 года курс доллара на уровне 94 рублей

Курс доллара к концу 2023 года укрепится, оказавшись на уровне 94 рублей, заявил на заседании российского правительства, где рассматривается проект федерального бюджета на ближайшие годы, глава Минэкономразвития Максим Решетников. Его слова приводит ТАСС.

Согласно приведенному министром прогнозу, в 2024-2026 годах с учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала «новое равновесие будет формироваться на уровне 90-92 рублей за доллар».

По словам Решетникова, Минэкономразвития существенно улучшило основные параметры прогноза социально-экономического развития России на три ближайших года в сравнении с апрельским вариантом документа.

Проект федерального бюджета рассматривает 22 сентября российский кабмин. Как рассказал на заседании глава Минфина Антон Силуанов, размер Фонда национального благосостояния на конец 2024 года уменьшится до 6,7 триллиона рублей. Ранее президент Владимир Путин рассказал, что подготовленный проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов получается сбалансированным.