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17:10, 22 сентября 2023Экономика

Главная российская «кубышка» уменьшится почти вдвое

Министр финансов Силуанов: размер ФНБ составит 6,7 триллиона рублей

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Размер Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец 2024 года составит 6,7 триллиона рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства РФ, пишет ТАСС. По состоянию на август 2023 года размер главной российской «кубышки» составил 13,3 триллиона рублей.

«Мы учитываем в проекте бюджета пополнение ФНБ. Размер ФНБ на конец 2024 года составит 6,7 триллиона рублей, бюджетный нераспределенный ресурс — 3,7 триллиона рублей», — сказал Силуанов.

По его словам, для покрытия дефицита бюджета правительство будет привлекать источники финансирования с внутреннего рынка. Объем таких заимствований составит 4 триллиона рублей ежегодно.

В материалах к проекту федерального бюджета говорится, что расходы бюджета России в 2024 году ожидаются на уровне 36,6 триллиона рублей. При этом доходы должны составить 35 триллионов рублей.

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    Анастасия Яланская
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