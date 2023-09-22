Мишустин дал прогноз по доходам бюджета в 2024 году

Мишустин: ненефтегазовые доходы в 2024 году могут составить две трети в бюджете

Правительство России прогнозирует, что в следующем году несырьевые доходы бюджета могут вдвое превысить поступления от продажи нефти и газа. Такой прогноз на заседании кабинета министров дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Он сообщил, что доходы федерального бюджета в 2024 году ожидаются на уровне 35 триллионов рублей. «Ненефтегазовые поступления при этом должны вдвое превысить нефтегазовые», — отметил глава кабмина.

В целом в материалах к проекту бюджета на три года доходы прогнозируются в размере 35 триллионов рублей в 2024 году, 33,5 триллиона рублей в 2025 году и 34,1 триллиона в 2026 году. Расходы при этом составят соответственно 36,6, 34,4 и 35,6 триллиона рублей. По словам Мишустина, правительство старалось минимизировать дефицит бюджета, насколько это возможно. Власти предусмотрели, что покрываться он будет в основном за счет заимствований, добавил премьер-министр.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов рассказал, что главной статьей доходов бюджета России после нефти и газа является экспорт продовольствия. Он подчеркнул, что поставки АПК в другие страны заметно растут. Представитель ФТС добавил, что основными покупателями российского зерна являются Китай, Ближний Восток, Египет и Казахстан.