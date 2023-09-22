Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:41, 22 сентября 2023Экономика

Мишустин дал прогноз по доходам бюджета в 2024 году

Мишустин: ненефтегазовые доходы в 2024 году могут составить две трети в бюджете

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Правительство России прогнозирует, что в следующем году несырьевые доходы бюджета могут вдвое превысить поступления от продажи нефти и газа. Такой прогноз на заседании кабинета министров дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Он сообщил, что доходы федерального бюджета в 2024 году ожидаются на уровне 35 триллионов рублей. «Ненефтегазовые поступления при этом должны вдвое превысить нефтегазовые», — отметил глава кабмина.

В целом в материалах к проекту бюджета на три года доходы прогнозируются в размере 35 триллионов рублей в 2024 году, 33,5 триллиона рублей в 2025 году и 34,1 триллиона в 2026 году. Расходы при этом составят соответственно 36,6, 34,4 и 35,6 триллиона рублей. По словам Мишустина, правительство старалось минимизировать дефицит бюджета, насколько это возможно. Власти предусмотрели, что покрываться он будет в основном за счет заимствований, добавил премьер-министр.

Материалы по теме:
Потери ВСУ, Маск и чиновники на российских машинах: главное из выступления Путина на Восточном экономическом форуме
Потери ВСУ, Маск и чиновники на российских машинах:главное из выступления Путина на Восточном экономическом форуме
12 сентября 2023
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023

Ранее временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов рассказал, что главной статьей доходов бюджета России после нефти и газа является экспорт продовольствия. Он подчеркнул, что поставки АПК в другие страны заметно растут. Представитель ФТС добавил, что основными покупателями российского зерна являются Китай, Ближний Восток, Египет и Казахстан.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    Польша и Украина поссорились из-за зерна. Как этот конфликт отразится на поставках оружия Киеву?

    Опубликован трейлер сериала «Грисельда» с Софией Вергарой в роли наркобаронессы

    В США рассказали о решении по ракетам ATACMS для ВСУ

    США, Индия, Япония и Австралия выступили за прочный мир на Украине

    Боррель оправдал неудачи украинского контрнаступления

    В украинском городе прогремели взрывы

    Соединение из хмеля предложили использовать для борьбы с ожирением

    Российский самолет совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя

    Джулианна Мур порадовала фанатов снимком без макияжа

    Минфин предложил изменить способ расчета доходов России от нефти и газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости