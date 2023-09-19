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08:41, 19 сентября 2023Экономика

Названа главная статья доходов бюджета России после нефти и газа

В ФТС назвали экспорт продовольствия главной статьей доходов бюджета России

Фото: Unsplash

Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал, из чего складываются доходы бюджета России. Его слова приводит РИА Новости.

Давыдов назвал главную статью доходов бюджета России после нефти и газа и отнес к ней экспорт продовольствия. Он подчеркнул, что поставки АПК в другие страны заметно увеличиваются.

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«Президент [России Владимир Путин] об этом говорил — мы практически перевыполнили показатели по экспорту зерновых относительно прошлого года. В основном сейчас экспортируем зерновые. Это львиная доля. Также масличные культуры, масло, растительное масло, подсолнечник. Наверно, это основные», — уточнил он.

Представитель ФТС добавил, что основными покупателями российского зерна являются Китай, Ближний Восток, Египет и Казахстан. Он также назвал эти государства традиционными рынками для Москвы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах вместе с Россией поставить в Африку миллион тонн зерна. Он подчеркнул, что уже провел переговоры по этому вопросу с российским коллегой.

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    Марина Совина
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