Эрдоган заявил о планах вместе с Россией поставить в Африку миллион тонн зерна

Эрдоган: Турция намерена вместе с РФ поставить в Африку один миллион тонн зерна

Турция намерена вместе с Россией поставить в Африку один миллион тонн российского зерна, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на саммите «Конкордия» в Нью-Йорке, его слова приводит ТАСС.

Президент заявил, что в нуждающиеся африканские страны должно быть направлено гораздо больше агропродукции. Он также указал, что провел по этому поводу переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Мы ставим задачу поставить один миллион тонн зерна в бедные страны Африки», — подчеркнул Эрдоган.

Ранее стало известно, что турецкий лидер запланировал новый разговор с главой России Владимиром Путиным после визита в США. Эти переговоры с большой долей вероятности состоятся по возвращении Эрдогана из Соединенных Штатов, где он обсудит с генсеком ООН Антониу Гутерришем и другими лидерами конкретные предложения по возобновлению зерновой сделки.

