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10:08, 18 сентября 2023Мир

Эрдоган запланировал новый разговор с Путиным

Эрдоган после визита в США намерен обсудить с Путиным зерновую сделку

Фото: Murat Cetinmuhurdar / Turkish Presidential Press Office / Handout / Reuters

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган запланировал новый разговор с главой России Владимиром Путиным после визита в США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Господин президент [Эрдоган] уже высказывал свое намерение провести телефонные переговоры с уважаемым господином Путиным. Эти переговоры с большой долей вероятности состоятся по возвращении господина президента из США, где он обсудит с генсеком ООН и лидерами конкретные предложения по возобновлению черноморской зерновой инициативы», — заявили в администрации турецкого лидера.

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    Виктория Кондратьева
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