Эрдоган запланировал новый разговор с Путиным

Эрдоган после визита в США намерен обсудить с Путиным зерновую сделку

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган запланировал новый разговор с главой России Владимиром Путиным после визита в США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Господин президент [Эрдоган] уже высказывал свое намерение провести телефонные переговоры с уважаемым господином Путиным. Эти переговоры с большой долей вероятности состоятся по возвращении господина президента из США, где он обсудит с генсеком ООН и лидерами конкретные предложения по возобновлению черноморской зерновой инициативы», — заявили в администрации турецкого лидера.